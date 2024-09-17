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RESULT/ALL OVER THE TOP5
RANK/TEAM/DRIVER/No./MACHINE/GAP
1/PORSCHE PENSKE MOTORSPORT/Estre K. Lotterer A. Vanthoor L./#6/Porsche 963/¡½
2/BMW M TEAM WRT/Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M./#15/BMW M HYBRID V8/16.601
3/ALPINE ENDURANCE TEAM/Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M./#36/Alpine A424/42.321
4/PEUGEOT TOTALENERGIES/Jensen M. MULLER N. Vergne J./#93/PEUGEOT 9X8/45.846
5/HERTZ TEAM JOTA/Stevens W. ILOTT C. Nato N./#12/Porsche 963/49.689