¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤ÏÁ°Àî±¦µþ¤Î¥²¡¼¥à¡×¡¡4Ï¢¾¡¤Çº£µ¨ºÇÂ¿Ãù¶â¡Ö11¡×¡¡µÕÅ¾Ï¢ÇÆ¤Ø»Ä¤ê10»î¹ç¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¾¡¤Ä¤À¤±¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-0¥ä¥¯¥ë¥È(16Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
3Ï¢¾¡Ãæ¤Îºå¿À¤ÏËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂÇÀþ¤¬»î¹çÃæÈ×¤ËÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¾¡Íø¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿ºå¿À¤¬4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝÅê¼ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é²ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á°Àî(±¦µþ)¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¦¡¦¡¦Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½é²ó¤ÎÁ°ÀîÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£
¤½¤ì¤Ï½é²ó2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Ê¡¼ËþÎÝ¤È°ìÂÇÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁýÅÄ¼îÁª¼ê¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¡£¤³¤ì¤òÁ°ÀîÁª¼ê¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡£¹¥¼éÈ÷¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö(ÂçÃÝ¤Ï)3²ó¤¯¤é¤¤¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½é²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤¢¤ó¤Ê»Íµå¤ò½Ð¤¹Åê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÁ°Àî¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°ÀîÁª¼ê¤Ï6²ó¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´Á³Âå¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï½é²ó¤«¤éÁ°Àî¤Î¥²¡¼¥à¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°ÀîÁª¼ê¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃù¶â¡Ö11¡×¡£¥²¡¼¥àº¹¡Ö2¡×¤Ç¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤òÄÉ¤¦Ãæ¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¤¢¤È10»î¹ç¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£