NY³ô¡¢È¾·î¤Ö¤êºÇ¹âÃÍ¡¡ÊÆFRBÂçÉýÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±16Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢Á°½µËöÈæ228.30¥É¥ë¹â¤Î4Ëü1622.08¥É¥ë¤È8·î30Æü°ÊÍè¡¢ÌóÈ¾·î¤Ö¤ê¤Ë½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬ÂçÉýÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡FRB¤Ï17Æü¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ëÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ò³«¤¯¡£ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë0.5¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬»Ô¾ì¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï6±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢91.85¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î1Ëü7592.13¡£