寝る時間が遅い子ほど成績が悪い？ 脳・身体・精神の発育に直結する「子どもの睡眠」

「寝る子は育つ」という言葉があるように、子どもにとって睡眠はとても大切なもの。ですが、日本は他国に比べて、夜型生活をする子どもたちが多く、その時期も早まっているといわれています。小さな頃からそんな夜型生活や睡眠不足が続くと、どんなリスクがあるのでしょうか。そこで今回は、子育て世代は特に知っておきたい「子どもの睡眠」について、大学の研究や専門機関によって報告されているデータなどとともに、睡眠コンサルタントの友野なおさんに詳しく解説していただきました。

夜型化が進んでいる日本の子どもたち

日本は生活時間の夜型化が進んでいる国であり、子どもたちも大人の生活リズムに引きずられて夜に活動することが多くなっているといわれています。

アメリカ国立睡眠財団は適切な睡眠時間として、新生児(0-3ヶ月)では14〜17時間、乳児(4-11ヶ月)では12〜15時間、1-2歳では11〜14時間、3-5歳では10〜13時間、6-13歳では10〜11時間、14-17歳では8.5〜9.5時間を推奨しています。

ですが、夜型化が進んでしまうと、子どもにとって十分な睡眠時間の確保ができなくなり、究極の寝不足状態が生まれてしまいます。その結果として、心身の不調や成績不振、肥満、不登校、トラブルなどといった問題を抱えやすくなることが分かっているのです。子どもの頃の睡眠は、その子の心や身体、脳の成長に直結します。

例えば、このような研究報告があるのでご紹介します。

都内近郊の幼稚園、保育所の5歳児クラスに通う幼児222名の2週間の睡眠記録と養育者へのアンケート、三角形模写を課す調査が行われました。三角形の模写は通常5歳時の課題としては妥当なレベルであると考えられています。

しかし、調査してみると、三角形を模写できた幼児は184名、描けなかった幼児は34名という結果に。その後、睡眠・覚醒リズムの正常・乱れと、三角形模写可能・不可能との関連をみるための解析が行われた結果、睡眠・覚醒のリズムが乱れている幼児は、正常な幼児と比べて、三角形模写が不可能であるリスクが5.9倍でした。

睡眠不足の幼児は“気になる子ども”に

さらに、3〜5歳児の睡眠記録と養育者へのアンケート、担当保育者との面談調査を行うと、睡眠が乱れている幼児は、保育者が「気になる子ども」としてエピソードをあげた例が多いということがわかりました。

具体的には、「理由のない攻撃性」「無表情」などの情緒面の問題や、「机に肘をついて身体を支える」「体操座りが長続きしない」などの姿勢、集中力・持続力・理解力に欠けるという問題、こだわりが強く人の気持ちに無関心などの問題との関連性がみられています。(※1)

また、身体への影響として、国内の調査では、3歳の時点で睡眠時間が9〜10時間、8〜9時間の幼児は、11時間以上眠っている幼児と比べて、中学1年生時点での肥満リスクがそれぞれ1.24倍と1.59倍であることが報告されています。(※2)

この背景として、睡眠不足は脂肪分解を促進する成長ホルモンの分泌を抑制することが考えられます。また、交感神経の活動が活発になることでコルチゾール(副腎皮質から分泌される、生命を維持するために欠かせないホルモン)の分泌が上昇するとともに、インスリンの効きが悪くなり、血糖値や血圧の上昇などを引き起こすこと。そして、レプチンやグレリンといった食欲の調整ホルモンのバランスが乱れて過食傾向になることなどが考えられます。

もちろん、睡眠習慣が重要なのは、幼児期に限ったことではありません。

アメリカで約15000人の中高生を対象に、親のしつける就床時刻と実際の子どもの就床時刻、ならびに抑うつ症状との関係性を調査した研究では、親のしつける就床時刻が0時以降の場合、22時前に就床するようしつけられている子どもと比較すると、就寝時間が約1時間も遅くなることが明らかになっています。

また、睡眠時間も22時前に就床するようしつけられている子どもに関しては8時間10分あるものの、0時以降の場合は7時間30分と短い傾向にありました。さらに、抑うつ症状や自殺念慮のリスクが高いことも報告されています。(※3)

就寝時刻・睡眠時間は成績にも影響

さらに、アメリカの高校生における学業成績と睡眠習慣の関係についての調査によると、就寝時刻の遅い子どもほど、また睡眠時間の短い子どもほど成績が悪い傾向にあることが報告されているのです。(※4)

実は、子どもの睡眠時間には、母親の起床・出勤・帰宅時刻が関わり、子どもの就床時刻の遅延に大きく影響していることが明らかになっています。(※5)

ということは、家族の中でもお母さんが夜更かしをするような状況をつくらないこと、一定の生活リズムを維持すること、睡眠時間の重要性を理解し、子どもたちに伝えることが大事なステップになります。

また2014年に、生後6ヵ月〜7歳までの子どもを対象として、テレビと睡眠時間の関係を調べたアメリカの研究で、子どもがテレビを観る時間が1時間増えるごとに、睡眠時間は7分減り、子どもの寝室にテレビがある場合は、1日あたり31分の睡眠時間が減ることが報告されています。(※6)

年齢に関係なく、睡眠衛生という観点から、寝室にはテレビやゲーム機などは置かないことが望ましいでしょう。

幼児期の夜更かしや睡眠不足は、脳、身体、精神の発育に悪影響を及ぼすと考えられます。幼児期を過ぎて青年期に入ってからも、子どもの生活基盤は家庭であるため、まずは親であるママパパが適切な睡眠スケジュールを守る生活を維持することがとても大切です。

そして、子どもに対して睡眠習慣と睡眠衛生の指導を行い、理解を深めることが子どもの健やかな成長と明るい未来を守ることにつながります。

