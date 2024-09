ラジオDJの山崎あみが15日(日)、川に座り込んだ姿を披露した写真集オフショットを公開した。【別カット1点】川に座り込んだ山崎あみの写真集オフショットお天気キャスターとして人気を博し、2022年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM)のメインDJとして活躍している山崎あみ。モデルや女優など幅広い分野で活躍し、今年6月には初の写真集を発売した。

山崎は15日、「1st写真集「Cantabile」の重版記念イベント" 対面 " の応募は終了しましたが" オンライン " は受付中です!」とInstagramを更新。川に座りきょとん顔を見せた写真集オフショットを公開した。投稿には「可愛い過ぎる」「ナイスバディでやはり素晴らしすぎる」「涼しそう〜!」「かわいいです!」などのコメントが寄せられている。【あわせて読む】股下何センチ? ラジオDJ・山崎あみ、「美脚が光り輝いてる」ミニスカート姿を披露