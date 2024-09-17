¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤¬´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ú1Ê¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 50Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸ÇÄê²½¤·¤Ê¤¤¤Ç
º£Æü¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¡Ö¿åÊª¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÇÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ÎÍ§¿Í¤È¡¢¤¢¤Î¿ÆÍ§¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥Õ¥í¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤êÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬°ì»þÅª¤ËÃ±¤Ê¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÃÎ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¿ÆÍ§¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°
¤³¤ÎÎ®Æ°Åª¤ÊÀ¼Á¤òÍý²ò¤»¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤À¡×¤È¸ÇÄêÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤ä¤ê²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤é²ñ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ñ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ø·¸¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌµÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤ÈÍ§Ã£¤¬¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÌµÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤Û¤¦¤¬·òÁ´¤Ç¤¹¡£
Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë
ÆÃ¤ËÆâ¸þÅª¤Ê¿Í¡¢Í§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ø¼«Á³¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£