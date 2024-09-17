¡Ú°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡ÖÆ¬¤Î°¤¤¿Í¡×¤È¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¡¢ÏÃ¤·Êý¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
SNS¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥á¡¼¥ë¡Ä¡Ä¸½Âå¤Ï¡¢»Ë¾å¤À¤ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¹¿¿å¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤âËèÆü¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë²¿»þ´ÖÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡Ö´Ê·é²½¡×¤ÎºîË¡¤ò»ØÆî¤¹¤ëËÜ¤¬ÃÂÀ¸¡¢À¤³¦¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÆ25ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿Â¾¡¢À¤³¦16¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç´©¹Ô¤ÎÏÃÂêºî¡ØSimple ¡Ö´Ê·é¤µ¡×¤ÏºÇ¶¯¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö´Ê·é¡×¤Ç¤¢¤ë
¡¡2021Ç¯9·î¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î»Êº×¤¿¤Á¤Ë¡¢Àâ¶µ¤ò40Ê¬¤«¤é10Ê¬¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤â¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¼ê¤¬¶½Ì£¤ò¼º¤¦¤«¤é¤À¡£
¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÇï¼ê³åºÓ¤·¤¿¤Î¤Ï½¤Æ»½÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀâ¶µ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤È¶µ¹Ä¤Ï¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤â¶µ¹Ä¤ò¸«½¬¤¦¤Ù¤¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¡¢¡ÖÈà¤é¤¬²¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£
¡¡Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ëÁê¼ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£½¸ÃÄ¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Î1¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÍÊª¤äÌ¾Á°¡¢´é¡¢Ìò³ä¤Ë¾ÇÅÀ¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¡£
▶Â¿¤¯¤ÎÁê¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¤³¤ì¤ò¹Ô¤¦¡£Á´°÷¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÁê¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸À¤¬¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤ÎÁØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤»ëÄ°¼Ô¤ò´ð½à¤È¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤Ä°½°¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£·ë²ÌÅª¤ËÈÖÁÈ¤Î¼Á¤ò²¼¤²¡¢Ã±Ä´¤ÊÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
▶¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂç¤¤Ê½¸¹ç¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡¢ÁïÌÀ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿ÍÊª¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¡£¸½¼Â¤Î»Å»ö¤ä¸½¼Â¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¸½¼Â¤Î¿ÍÊª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃÂê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
▶¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¡×¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¶èÊÌ¤·¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤¼½ÅÍ×¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ì¤ê¸ý¤ä¥Ç¡¼¥¿¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÉ¤ß¼ê¤Î»þ´Ö¤ÈÃÎÀ¤Ë·É°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¡×¤ò¸À¤¦
¡ÖÆÉ¼Ô¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥×¥ë¡Ê¢¨Ãø¼Ô¤¬Àâ¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤ÆÀõ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óË¡¡Ë¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤½¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ò³Î¼Â¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë²¿¤ò¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢Á¯ÌÀ¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÍ§¿Í¤ÎÃ¯¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¼«¿®¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍ±×¤ÊÊýË¡¤À¡£
¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ì»ú°ì¶ç¡¢¤¹¤°¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤ä¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¤ê¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡£¸ÀÍÕ¤ò»³¤Û¤É½Å¤Í¡¢´Î¿´¤Ê¤³¤È¤òËä¤â¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤º¤Ð¤ê¤È¸À¤ï¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¿äÂ¬¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¿ÆÀÚ¤Ç¤¢¤ì¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¡ØSimple ¡Ö´Ê·é¤µ¡×¤ÏºÇ¶¯¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡Ë