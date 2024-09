英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

deliver

米亜法舛鯒枌する、届ける

◆米亜法瞥諭垢覆發痢砲鯀蠎蠅貌呂韻

(動)(約束)を守る

deliver:日本人が考える以上に使われる範囲が広い単語

日本語でも「デリバリー」と言う通り、deliverに「〜を配達する」という意味があるのはご存じかもしれないが、英語のdeliverは単に「配達する」だけでなく、ここから転じて「様々なものを相手に届ける」という意味でも使われる。

日本人が考える以上に使われる範囲が広い語なので注意が必要だ。具体的には以下のパターンで使うことが多い。

deliver+[伝える、聞かせる系の単語]

[speech, lecture, message, warning, verdict] deliver+[提供する系の単語]

[service, solution, perspective, analysis] deliver+[生み出す系の単語]

[result, outcome, benefit, victory, performance] deliver+[攻撃する系の単語]

[blow, punch]

これら全てに「届ける」というニュアンスがあることを確認しておこう。

deliver a speech(スピーチをする)やdeliver great service(素晴らしいサービスを提供する)などは「スピーチを聴衆に届ける」「サービスを顧客に届ける」と考えることができる。

deliver a better result(より良い結果を出す)も、よい結果を出してそれを相手に届けている感じがあるし、deliver a blow to 〜(〜を殴る)も、「パンチを相手に届ける」と考えることができる。

このようにdeliverは、「(様々なものを)届ける」というイメージで捉えるのが理解するコツだ。

他にも「(約束)を守る」という意味でも使う。これも「(約束したこと)を相手に届ける」から、この意味で使うと考えておこう。

The package was delivered yesterday.

その小包は昨日配達された

Does the restaurant deliver?

そのレストランは宅配をやっていますか?

◆ 「配達業務をする」という目的語のない自動詞としても用いる

He is scheduled to deliver a speech next week at Yale University.

彼は来週、エール大学で演説する予定だ

The movie delivers a clear message ─ cheating doesn't pay.

その映画は明確な教訓を伝えている─ズルは割に合わない

The South Korean president delivered a warning to North Korea.

韓国大統領は北朝鮮に対し警告を発した

The jury delivered a verdict of not guilty.

陪審員は無罪の評決を下した

This book delivers an in-depth analysis of Picasso's works.

この本はピカソ作品の綿密な分析を提供している

These technologies can deliver enormous benefits.

こうした技術は、莫大な利益を生み出す可能性がある

Hanyu delivered a gold-worthy performance.

羽生選手は金メダルに値する演技を見せてくれた

He delivered a hard blow to my head.

彼は私の頭にきつい一撃を加えた

(動)(約束)を守る

Bob said he'll do it, but I don't think he will deliver.

ボブはそれをすると言ったが、彼がやるとは思えない

◆ の意味では、このように1語で「約束を守る」という自動詞で使う他、deliver 〜(〔約束したこと〕を果たす)、deliver on one's promise(約束を果たす)などのパターンで使われる

She won't be able to deliver everything she promised.

彼女が約束したこと全てを果たすのは無理だろう

□ cheating(名)ずる

□ in-depth(形)綿密な、掘り下げた

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)