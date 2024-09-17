¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÉÙÍµÁØ¤¬¤ß¤ëÆüËÜ¤Î¾Íè¡Û¡È»ñ»º1000²¯±ß°Ê¾å¡É¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤¬¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³
Âç¤ÎÆüËÜ¤Ó¤¤¤¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¡¢°ËÅìÈþºé¤éÃøÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹°Ü½»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡£¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¡È¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÂçÉÙ¹ë¡É¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÍîÆü¤ÎÆüËÜ¡×¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¢£¿äÄê»ñ»º1000²¯±ß°Ê¾å¡¿¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¡Ê81¡Ë
¡¡À¤³¦»°ÂçÅê»ñ²È¤Î°ì¿Í¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥½¥í¥¹»á¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥©¥ó¥¿¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Ç4200¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¡¢¤ï¤º¤«37ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢°ìÂå¤Çµð³Û¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¶áÃø¤Ë¥ï¥¿¥ß²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎÅÏîµÈþ¼ù»á¤È¤ÎÂÐÃÌËÜ¡ØÂçË½Íî¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤Î¼«Âð¤Ï¥Û¥é¥ó¥É¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë°ì¸®²È¤Î¹ëÅ¡¤À¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤Î¶µ°é´Ä¶¤ò¹Í¤¨¡¢2007Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËèÄ«¡¢¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤ò1»þ´ÖÁæ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤ä¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Î¡Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤âÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢8·î¤ËÂç¤¤ÊË½Íî¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤Î»ñ»º¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö³Æ»æ¤È¤â¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤ÏÂç¤¤¯¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤âÆüËÜ³ô¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤â¤Ã¤ÈÂçË½Íî¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸¤¯Çã¤¤Áý¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£8·î¤Î²¼Íî¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤Ïº£¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤ÎÂ¿¤¯¤òÊÆ¥É¥ë¤È¡¢¶â¤ä¶ä¤Ê¤É¤Î·Êµ¤ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤»ñ»º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¢¤ì¥Ï¥ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÇ¤´üÃæ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¼åµ¤Áê¾ì¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î½½¿ôÇ¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢¶¯µ¤Áê¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼Ú¶â¤ÏËèÆüËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÀ¤³¦¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤à¤í¤óÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢¤â¤¦15Ç¯¤â¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¿ÆÆü²È¤½¤Î¤â¤Î¡£ÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤äÆüËÜ¼ò¡¢¥¦¥Ê¥®¤¬¹¥Êª¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¤ª¤¯¡Ö¥Ö¥é¥ó¥«¡×¤Î¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡Ö¥·¥§¥ë¡¦¥ì¡¼¥Ì¡×¤ò¼êÅÚ»º¤Ç»ý»²¤·¤¿¤é¡¢ÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥ï¥¿¥ß¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤Ê¤É¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÈÌî²È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯´Ö¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÏ¼¯¤²¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¤ä¤á¡¢Íø¾å¤²¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¿Ê¸¡¿¼Ì¿¿¡¦²ÖÎØÍÛ»Ò¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºß½»¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤ò·Ð¤ÆFP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2015Ç¯¤«¤éÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÉÙÍµÁØ°ìÂ²¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£¶áÃø¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡½¥¸¥ã¡¼¤Î²ÏËÌÇî¸÷»áÃø¡ØÀ¤³¦É¸½à¤Î»ñ»º¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡¡Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤ÎÂç¸¶Â§¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡¢¼¹É®¶¨ÎÏ¡Ë