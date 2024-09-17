¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¥À¥ó¥×¾¾ËÜ±é¤¸¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢ËÜ²È¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ÖºÇ¹â¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê33¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê63¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Netflix¤Ç19Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ç¥À¥ó¥×¾¾ËÜÌò¤ò±é¤¸¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö¶Ë°½÷²¦¡¡¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¹õ¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¸ý¹È¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼É÷¤Î¥á¡¼¥¯¤ÇËÜ²È¤È¤ÎÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ë°½÷²¦´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Í¥È¥Õ¥ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤Æó¿Í¡¡¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¡¤æ¤ê¤ä¤óåºÎï¡×¡Ö¤æ¤ê¤¢¤ó¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂº·É¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤°¤Ã¤È¤¤¿¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£