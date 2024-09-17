µðÂç¤Ê±ê¿á¤­¾å¤¬¤ë¡ÄÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ç²ÐºÒÈ¯À¸¡¡Ç³¤¨¿Ô¤­¤ë¤Þ¤Ç¾Ã²Ð¤Ç¤­¤º¼þÊÕ¤ËÈòÆñÌ¿Îá¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ÃÏÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÅ·Á³¥¬¥¹±Õ¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÉé½ý¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÆâ¤ÎÇ³ÎÁ¤¬Ç³¤¨¤Ä¤­¤ë¤Þ¤Ç¿ÍÎÏ¤Ç¤Î¾Ã²Ð¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤ÏÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤¬¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢²ÐºÒ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ÃÏÅö¶É¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÂçµ¤¤Î±øÀ÷¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£