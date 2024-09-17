¥È¥é¥ó¥×»á¡È°Å»¦Ì¤¿ë¡É»ö·ï¡¡½ÆÉÔË¡½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼ÔÁÊÄÉ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤òÁÀ¤Ã¤¿°Å»¦Ì¤¿ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬16Æü¡¢½Æ¤ÎÉÔË¡½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç15Æü¡¢½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÈ¯¸«¤µ¤ìÆ¨Áö¸å¤Ë¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï16Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤·À½Â¤ÈÖ¹æ¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¿½Æ¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤Ê¤É½Æ¤ÎÉÔË¡½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬15Æü¤Î¸áÁ°2»þº¢¤«¤é¸á¸å1»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ìÉÕ¶á¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎµÏ¿¤«¤é¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CNN¤Ï¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Îµï¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï16Æü¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ä¥Ï¥ê¥¹¤Î¼çÄ¥¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö²á·ã¤Ê»Ù»ý¼Ô¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤ÙÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£