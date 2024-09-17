¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛDeNA¡¦¾åÃãÃ«¡¡1·³¾º³Ê¤Ç¡ÖÁª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¤¢¤Ã¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡É¤È¡×
¡¡¡ýÁ°Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¤«¤éÈ´¤±¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤¿À¾Éð¡¦ÌîÂ¼Âç¤Ï¸µµ¤¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý6·î°ÊÍè¤Î1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNA¡¦¾åÃãÃ«¤Ï¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö2·³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç1·³¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¤¢¤Ã¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
¡¡¡ý¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿DeNA¡¦µÜºê¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡Á¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¤ä¤Ð¡Á¤¤¤Ã¡ª¡×¡£µ¤»ý¤Á¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£