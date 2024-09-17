¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Ë´¶¼Õ¡ª»ÒÅ´¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ø°÷¤µ¤ó¤Î¿ÀÂÐ±þ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÅÅ¼Ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½µËö¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤à¤Á(@rk_amc)¤µ¤ó¡£±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ÇÅÅ¼Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò³Ú¤·¤àºÇÃæ¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ø°÷¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ÎÃ¼¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Æ´î¤Ö¤¢¤à¤Á¤µ¤ó¤ÎÍÄ¤¤Â©»Ò¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ±Ø°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥·ー¥ë¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
©rk_amc
©rk_amc
©rk_amc
©rk_amc
±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ÎÃ¼¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÅÅ¼Ö¤ò¸«¤Æ´î¤Ö¤¢¤à¤Á¤µ¤ó¤ÎÍÄ¤¤Â©»Ò¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ±Ø°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥·ー¥ë¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ø°÷¤µ¤ó¡£¤¢¤à¤Á¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÅÅ¼Ö¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤È°ì½ï¤ËÅ´Æ»¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ø°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë