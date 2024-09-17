IAEAÁí²ñ¡¡»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö²¤½£¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¸¶È¯»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°
IAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤ÎÁí²ñ¤¬16Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÀïÁè¤¬Â³¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IAEA¤Ï16Æü¤«¤éÁí²ñ¤ò³«¤¡¢¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¤Î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤ä¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶È¯¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÀïÁè¤¬Â³¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¤â¤½¤ì¤¾¤ìÅÐÃÅ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾õ¶·¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥í¥·¥¢¤òÈóÆñ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤È¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶È¯¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£