ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¡×£±ÅÀº¹Éé¤±¤â¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¡Ö¶¥¤Ã¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡×
¡¡¡Ö³ÚÅ·£¶¡Ý£µÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¡¢¼é¸î¿ÀÂ§ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²»àËþÎÝ¡£¾¾ËÜ¹ä¤¬ÃæÁ°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££±ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤¬¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¡¢Á´Á³¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤½¤Î¶õµ¤¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤ÏÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¹ä¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥â¡¼¥ì¡Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ë¤Ë¡Ø²¼¸þ¤¯¤Ê¡Ù¤È¡£¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÎ×¤ó¤À·ë²Ì¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡££±£²Æü¤ÎÎý½¬Æü¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤È¤â¤È¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£´¶³Ð¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¡£¤¤ç¤¦¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Â§ËÜ¤«¤é¤Ï£±£´Æü¤Ë¤â£±ÆÀÅÀ¡£Äü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¡£¡È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¥²¡¼¥à¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¶¥¤Ã¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤Æ£¶ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡£³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¡£·ãÆ®¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£