2009年に死去した米人気歌手マイケル・ジャクソンさん(享年50)の兄で、音楽グループ「ジャクソン5」メンバーのティト・ジャクソンさんが死去した。70歳。米メディアが伝えた。死因は運転中の心臓発作の可能性が指摘されているが、正式には明かされていない。

1953年に9人きょうだいの次男として誕生。父親の指導の下、66年に六男のマイケルさん含む男兄弟5人でジャクソン5を結成。コーラスとギターを務めた。「ABC」「I Want You Back」「I’ll Be There」などヒット曲を連発し、70年代の音楽界を席巻。97年にロックの殿堂入りを果たした。

マイケルさんはソロ活動に専念するため84年に脱退したが、家族の絆は強いままだった。ティトさんは、マイケルさんの死で家族の距離がより縮まったと明かしていた。14年の公演中には「マイケルの不在に慣れることはない」と口にしていた。今月11日のSNSには、ドイツ・ミュンヘンで、マイケルさんの記念碑を家族で訪れた様子を投稿していた。

ソロで音楽活動を続けていたが、AP通信などによると、近年は子育てに専念するため控えていたという。3人の息子は16日、SNSでティトさんの死を悼んだ。