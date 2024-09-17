[9.16 セリエA第4節](エンニオ・タルディーニ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 1 レアンドロ チチソラ

DF 4 ボトンド・バログ

DF 15 E. Delprato

DF 26 W. Coulibaly

DF 39 A. Circati

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 40 E. Corvi

GK 60 M. Moretta

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 46 G. Leoni

DF 77 ジャンルカ ディ キアラ

MF 16 マンデラ ケイタ

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

MF 27 エルナニ

FW 11 P. Almqvist

FW 61 A. Haj Mohamed

監督

Fabio Pecchia

[ウディネーゼ]

先発

GK 40 マドゥカ オコイェ

DF 29 ジャカ・ビヨル

DF 30 ラウタロ・ジャネッティ

DF 31 T. Kristensen

MF 5 M. Payero

MF 8 サンディ・ロブリッチ

MF 10 フロリアン・トバン

MF 11 ハサン・カマラ

MF 19 キングスレイ・エヒジブエ

MF 25 J. Karlström

FW 17 ロレンツォ・ルッカ

控え

GK 90 ラズヴァン サヴァ

GK 93 ダニエレ・パデッリ

DF 4 ジェームズ・アバンクワ

DF 23 エンゾ・エボス

DF 27 クリスティアン・カバセレ

DF 33 ジョーダン・ゼムラ

DF 95 I. Touré

MF 6 オイエル・サラガ

MF 14 A. Atta

MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ

MF 77 Rui Modesto

FW 9 キーナン・デイビス

FW 21 イケル・ブラボ

FW 22 Brenner

FW 99 D. Pizarro

監督

Kosta Runjaić

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります