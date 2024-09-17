パルマvsウディネーゼ スタメン発表
[9.16 セリエA第4節](エンニオ・タルディーニ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 1 レアンドロ チチソラ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 40 E. Corvi
GK 60 M. Moretta
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 16 マンデラ ケイタ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 27 エルナニ
FW 11 P. Almqvist
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ オコイェ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
DF 31 T. Kristensen
MF 5 M. Payero
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 10 フロリアン・トバン
MF 11 ハサン・カマラ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 J. Karlström
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
控え
GK 90 ラズヴァン サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 23 エンゾ・エボス
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 33 ジョーダン・ゼムラ
DF 95 I. Touré
MF 6 オイエル・サラガ
MF 14 A. Atta
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 Rui Modesto
FW 9 キーナン・デイビス
FW 21 イケル・ブラボ
FW 22 Brenner
FW 99 D. Pizarro
監督
Kosta Runjaić
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 1 レアンドロ チチソラ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
FW 13 A. Bonny
控え
GK 40 E. Corvi
GK 60 M. Moretta
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 16 マンデラ ケイタ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 27 エルナニ
FW 11 P. Almqvist
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ オコイェ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
DF 31 T. Kristensen
MF 5 M. Payero
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 10 フロリアン・トバン
MF 11 ハサン・カマラ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 J. Karlström
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
控え
GK 90 ラズヴァン サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 23 エンゾ・エボス
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 33 ジョーダン・ゼムラ
DF 95 I. Touré
MF 6 オイエル・サラガ
MF 14 A. Atta
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 Rui Modesto
FW 9 キーナン・デイビス
FW 21 イケル・ブラボ
FW 22 Brenner
FW 99 D. Pizarro
監督
Kosta Runjaić
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります