¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎ¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ÂÐÏÃ¤ËÁ°¸þ¤¡¢½¢Ç¤¸å½é²ñ¸«
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢7·î¤Î½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ²¤¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤¿À©ºÛ²ò½ü¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿Æ±»á¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÅ¨ÂÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÊóÉü¡¡¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î·×»»¤È¥¤¥é¥ó¤Î»×ÏÇ¤Ï¡¡¼±¼Ô¤ËÊ¹¤¯
¡¡Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤Ï¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤ÇÊÆÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¿È¤ÎÈ¼¤Ã¤¿Á±°Õ¤ò¸«¤»¡¢²æ¡¹¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ»ÑÀª¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÍ×µá¡£¥¤¥é¥ó¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÊÑ¹¹¤¬Î¾¹ñ¤ÎÂÐÏÃ¤ËÉ¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤â·»Äï¤À¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ïº£·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Ãæ¤Î¥í¥·¥¢¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ¤ò²Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ²¤¤Ç¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¤¬²þ¤á¤Æ·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·²æ¡¹¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤é¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤Ï¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¡Ë¥¬¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë²æ¡¹¤òÇú·â¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÞ»ßÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ò»ß¤á¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï15Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·¤¬È¯¼Í¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¾¦ÅÔ¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¶á¹Ù¤ËÈôÍè¤·¡¢ÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¤Ë9¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥·¤Ï¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ·Ï¥¿¥¹¥Ë¥àÄÌ¿®¤Ï5·î¡¢Æ±¹ñ¤¬¥Õ¡¼¥·¤ËÊÌ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥·¤Ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¤¥¨¥á¥ó¡Ê¥Õ¡¼¥·¡Ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£