¥¬¥¶¡¡¥Ý¥ê¥ª¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨90%Ã£À®¡Ö¥¬¥¶¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡×UNRWAÀ¶ÅÄÌÀ¹¨ÊÝ·ò¶ÉÄ¹
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç56Ëü¿Í¤Ë¥Ý¥ê¥ª¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UNRWA¡Ê¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡Ë¤ÎÊÝ·ò¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤ÎÄìÎÏ¡×¤ò¤ß¤»¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UNRWA¡¦À¶ÅÄÌÀ¹¨ÊÝ·ò¶ÉÄ¹¡§
56Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¤Á¤ó¤È¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡ËÀÜ¼ï¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¶¤ÎÄìÎÏ¡×¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®¤¬Â³¤¯¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢9·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó56Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥Ý¥ê¥ª¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÜÉ¸¤Î90¡ó¤ÎÀÜ¼ïÎ¨¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹ñÏ¢µ¡´Ø¤äNGOÃÄÂÎ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ê¤É¤¬°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÃÏ°è¤ò¸ÂÄê¤·ÀïÆ®¤òµÙ»ß¤·¤¿¸áÁ°6»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢¶õÇú¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï2²óÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢10·îÃæ½Ü¤«¤é²þ¤á¤ÆÀÜ¼ï¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤É¤ÈÄ´À°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¬¥¶ÃæÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëUNRWAÀ¶ÅÄÌÀ¹¨ÊÝ·ò¶ÉÄ¹¡Ë