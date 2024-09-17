¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎ¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢Ê¼´ï¶¡Í¿¤òÈÝÄê¡¡¡Ö½¢Ç¤°Ê¹ß¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¡×
[¥É¥Ð¥¤ £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¶Æü¡¢£¸·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊ¼´ï¤â¥í¥·¥¢¤Ë¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥í¥·¥¢¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¶¡Í¿¤·¤¿¤È¤¹¤ëÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¶¡Í¿¤·¤¿¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²áµî¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï£²·î¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥í¥·¥¢¤ËÃÏÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÂçÎÌ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£