【1/700 艦NEXT9EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦(エッチングパーツ付き)】9月17日 出荷開始価格：7,700円【1/700 FH15EX-1 日本海軍重巡洋艦 筑摩 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)】9月17日 出荷開始価格：7,150円

「1/700 艦NEXT9EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦(エッチングパーツ付き)」

フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT9EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦(エッチングパーツ付き)」の出荷を9月17日に開始する。価格は7,700円。

また、「1/700 FH15EX-1 日本海軍重巡洋艦 筑摩 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)」も同日より出荷される。価格は7,150円。

「1/700 艦NEXT9EX-201 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦(エッチングパーツ付き)」

本商品は、日本海軍戦艦 大和の1/700スケールプラモデル。2番艦「武蔵」と共にフィリピン防衛のために出撃した「レイテ沖海戦時」をモチーフにしている。

艦橋側面の22号電探取り付け部は移設前の姿を再現。最終時では撤去されていた艦尾のジブクレーン/空中線支柱が武蔵のそれとは異なる正しい形状で再現されている。インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツ（手摺、21・13号電探、方位測定器、梯子など）が付属する。

「1/700 FH15EX-1 日本海軍重巡洋艦 筑摩 フルハルモデル(エッチングパーツ付き)」

本商品は、日本海軍重巡洋艦 筑摩の1/700スケールプラモデル。1944年10月時の姿が再現されている。

艦底まで再現できるフルハル仕様で、完成後に飾って楽しめる台座が付属する。艦体下部は一体成型のパーツ構成でスクリュー部、舵を別パーツ化。艦載機の日の丸や国旗を収録したデカールが付属する。

25ミリ連装機銃は従来のワンピース構造パーツと、より精密な2ピース式のパーツ両方を封入。25ミリ機銃は2ピース構成で、砲身のガンメタルと基部の艦体色を塗り分け再現が容易にできるようになっている。インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツ（21・13号電探、羅針艦橋窓、ボートダビット、クレーンなど）が封入されている。

(C)FUJIMI. All rights researved.

※発売日は流通により前後する場合があります。