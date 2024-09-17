¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ¿®Ç»¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤òËÜÆü³«»ÏÂ¿¿ô¤ÎÂÐ¶õ²Ð´ï¤ò¥Õ¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¥â¥Ç¥ë²½
9·î17Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§6,160±ß
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ¿®Ç»¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò9·î17Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,160±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ³¤·³ ¹Ò¶õÊì´Ï ¿®Ç»¡×¤Î1/450¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥¥Ã¥È¡£ºÇ¿·¤Î»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¿®Ç»¤¬¼ÂÀï¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÂÐ¶õ²Ð´ï¤ò¥Õ¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥ÂÎ¤Ï º¸±¦Ê¬³ä¼°¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥É¶â·¿¤Ë¤è¤ê¥Ó¥ë¥¸¥ー¥ë¤ò°ìÂÎ¤ÇÀ®·Á¡£·å¥Ñー¥Ä¤ò¶´¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶¯ÅÙ¤È³Î¼Â¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ´Ï¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÄ¥¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿Âç·¿Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ï¡¢1¥Ñー¥Ä¤ÇÀ®·Á¡£Åç·¿´Ï¶¶¤ä¡¢·¹¼Ð¤·¤¿±ìÆÍ¤âÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÏºÜµ¡¤ÏÅëºÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡ÂÎ¤«¤éÁªÄê¤·¡¢ÎíÀï52·¿¡ß2¡¢Å·»³¡ß1¡¢Î®À±²þ¡ß1¡¢ºÌ±À¡ß1¡¢»çÅÅ²þÆó¡ß1¤Î¹ç·×6µ¡¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£