¡Ú13¼þÇ¯¡Û½é²»¥ß¥¯¡ØÀéËÜºù¡Ù¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯9·î17Æü
¡¡2011Ç¯9·î17Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø½é²»¥ß¥¯¡ÙÀéËÜºù¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊPV¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯9·î17Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×17,605,101²ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï1,566,220·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µ»öÀ½ºî»þ¡Ë¡£
¢£Åê¹Æ¼Ô¤Î´ØÏ¢Æ°²è
¡ØKAITO¡¦¥ß¥¯¡Ù¥«¥ó¥¿¥ì¥é¡ÊÂèÆóÈÇ¡Ë¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù
¡Ø¥ß¥¯¡ß¥ë¥«¡ß¥«¥¤¥È¡ÙACUTE¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊPV¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡Ö¡Ø½é²»¥ß¥¯¡ÙÀéËÜºù¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊPV¡Ù¡×¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15630734
¡¦¡ØÀéËÜºù¡Ù¤Î´ØÏ¢Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/tag/ÀéËÜºù
¡¦ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
https://onl.sc/Jxty51d