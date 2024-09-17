¡Ö¥µ¥ó¥Àー3¡×7´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ·è°Õ¤ÎÅ¨¿ØÆÍÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬ËÖÈ¯¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤! 2024¡×¥ª¥È¥³ÊÔÂè4°Ì¤Î¾¯Ç¯SF¥¨¥ó¥¿¥á¡ª
9·î17Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§759±ß
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥µ¥ó¥Àー3¡×¤Î7´¬¤ò9·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÃÓÅÄÍ´µ±»á¤¬¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯SF¥¨¥ó¥¿¥á¡£¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤! 2024¡×¥ª¥È¥³ÊÔ¤ÎÂè4°Ì¡¢¡ÖÀîÅç¡¦»³Æâ¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Â¡×¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾ÂÂç¾Þ2023¡×Âè3°Ì¤Ê¤É¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7´¬¤Ç¤ÏÊáÎº¥¬¥¥ー¥É¥¥¥¦¤Î¼ê°ú¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Àー3¤¬Å¨´Ï¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢´ÏÆâ¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢Ã¯¤â»à¤Ê¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤――¡£¡×
¥µ¥ó¥Àー3¡¢·è°Õ¤ÎÅ¨¿ØÆÍÆþ!!
¿·À¸¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¤Õ¤¿¤ÐÃ¥´ÔºîÀï¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¡ª
¤·¤«¤·»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢Å¨´Ï¤ÎÂç·³¤¬À¤³¦³Æ½ê¤Ë½Ð¸½¤·¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Î¿ÍÎà¤òÁ´°÷¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦――!!
Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊáÎº¥¬¥¥ー¥É¥¥¥¦¤Î¼ê°ú¤¤Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥Àー3¤ÏÅ¨´Ï¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò¼Â¹Ô¡¢´ÏÆâ¤òÉñÂæ¤Ë·ìÆù¤ò»¶¤é¤¹·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë!!
°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥Àー3ÉÔºß¤ÎÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¿¯Î¬¼Ô¤ÎËâ¤Î¼ê¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤Æ――――!?
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.