¡Ú¡ÖÌ¤½Ï¤ÊËâË¡»È¤¤¤ÈËÍ¡×1´¬¡Û
9·î17Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§1,078±ß

¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÌ¤½Ï¤ÊËâË¡»È¤¤¤ÈËÍ¡×¤Î1´¬¤ò9·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,078±ß¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¤¢¤·¤äÃÕ¹À»á¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÊËâ½÷¤Î¡Ö¼ç¡×¤È¡¢¥«¥«¥·¤Î»È¤¤Ëâ¡ÖËÍ¡Ê¤·¤â¤Ù¡Ë¡×¤Î°ìÀ¸¤òÄÌ¤·¤¿´Ø·¸À­¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à·Á¼°¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡ËÍ¤ÈËâ½÷¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²½¤±¸Ñ¡ß¥¯ー¥ë¤Ê¸æÁâ»Ê¡¢°­Ëâ¡ßÅ·ºÍ¾¯½÷¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í³°¡ß¿Í´Ö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¤äSNS¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É0¡Ê»Ï¤Þ¤ê¡Ë¤ä·ëº§¼°¤Î¸å¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿³Æ½ñÅ¹¤´¤È¤Ë¡¢ÉÁ¤­²¼¤í¤·4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡ÖÌ¤½Ï¤ÊËâË¡»È¤¤¤ÈËÍ¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

X¤Ç6.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¡ª
¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÊËâ½÷¤Î¡Ö¼ç¡×¤È¡¢¥«¥«¥·¤Î»È¤¤Ëâ¡ÖËÍ(¤·¤â¤Ù)¡×¡£
»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î´Ø·¸À­¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢60Ç¯´Ö¤ÎÂº¤¤À®Ä¹Êª¸ì¡£

¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Ê1ÏÃ¡Ë¡Û ¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Ê2ÏÃ¡Ë¡Û ¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Ê3ÏÃ¡Ë¡Û

(C) 2024 takeshobo Co.,ltd.