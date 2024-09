LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」サムネイル

THE HOPEのオリジナルスタジオライブショーケース「CUT’N」が今年もスタートした。”新世代のDIVA”のLANAと国内ラップシーンにおける2020年代最初のゲームチェンジャーとなったラッパーWatsonによる未発表曲「Still Young More Rich (feat. Watson)」のパフォーマンスが16日、YouTubeで公開された。

【動画】公開されたLANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」

世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する「THE HOPE」。昨年度は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。3年目となる今年も、東京お台場で9月21日、9月22日と初の二日間での開催。総勢58組のLIVEアーティストと、29組のDJがラインナップされており、今週末の開催に期待の声が寄せられている。(DAY1:32組アーティスト・15組DJ / DAY2:26組アーティスト・14組DJ)

そんな中、THE HOPEのオリジナルスタジオライブショーケース「CUT’N」が今年もスタートした。

今や日本のHIPHOPカルチャーから切り離せないadidasのサポートにより、adidasの最新プロダクトを身に纏った【CUT’N by THE HOPE | 03- Performance cypher [COBE J, P-free, IFE, Godzilla East] Supported by adidas】が第一弾として公開されたばかり。

そして、9月16日21時には【CUT’N by THE HOPE | LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」 (Dropping 9.25)】が公開された。

今回選出のアーティストは、”新世代のDIVA”として一躍10,20代のスターとなったLANAと国内ラップシーンにおける2020年代最初のゲームチェンジャーとなったラッパーWatson。

都心近郊の高級ナイトクラブラウンジを舞台に、煌びやかながらもストリートのグルーヴを備えた未発表の新曲を歌唱。二人の勢いをそのまま映すかのような豪華な雰囲気のパフォーマンス映像となった。なお映像プロダクションはKLOOZ率いる気鋭の映像集団KEIZOチームが担当。

スタジオライブで披露したこの曲も、THE HOPE本番での歌唱が期待されている。【CUT’N by THE HOPE | LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」 (Dropping 9.25)】▼制作スタッフクレジットDirector : MOBY"D"KEIZO Producer : KLOOZ Director of Photographer : Ryoma TsukamotoCamera : KTCamera : Evato ArataLighting Director : Jin Sato (PERS inc.) Hair & Make-up : Mari Enda Production Assistant : LYL Production Manager : TAICHIMANCreative Director : TRAVSProduction : SPLASH WHALE inc.Special Thanks : BANK30チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。いづれも規定枚数に達次第、受付終了となる。

THE HOPE 2024

日程:2024年9月21日(土)、9月22日(日)会場:お台場THE HOPE特設会場時間:開場 10時00分 / 開演12時00分主催:THE HOPE制作委員会問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平日11時00分〜18時00分 / 土日祝 10時00分〜18時00分)THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp