ファミリーマートでは、7つの背徳食材を使い、食欲を直撃するメニューが集まるキャンペーン「背徳のコンビニ飯」を開催。

“本能にあらがえない、禁断のウマさ。”を味わえる、全8種類の背徳感あふれるメニューが登場します☆

ファミリーマート「背徳のコンビニ飯」

発売日:2024年9月17日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート店舗

背脂・にんにく・チーズなど、罪悪感があるけれど美味しくてやみつきになる「背徳飯(はいとくめし)」全8種類が一堂に会するキャンペーン「背徳のコンビニ飯」を開催。

2024年9月17日から、全国のファミリーマート約16,300店舗にて開催します!

「背徳のコンビニ飯」には“本能にあらがえない、禁断のウマさ。”をテーマにした、おむすびやサンドイッチ、丼やパスタなどがラインナップ。

欲望を駆り立てる7種類の“背徳食材”として、背脂・バターソース・にんにく・から揚げ・玉子・マヨソース・チーズを使用したオリジナル商品が並びます☆

※商品により使用する背徳食材が異なります

まるごと煮玉子むすび

価格:298円(税込)

半分の煮玉子で仕立てることが多い「煮たまごおむすび」を、煮玉子まるごと1個使った「まるごと煮玉子むすび」

さらに、背脂にんにく入りマヨソースと一緒に、にんにく香る醤油ごはんで包んで煮玉子の味を引き立てています。

煮玉子1個のボリュームは食べ応えがあり、背脂にんにく入りマヨソースの背徳感もたまらない一品です☆

※一部地域では仕様が異なります

大盛ごはん!タルタルから揚げ&にんにく豚焼肉丼

価格:638円(税込)

「ファミマ弁当劇場、今回は鶏と豚のダブル主演が決定!」と言わんばかりな、300gの大盛ごはんに主演級おかずを贅沢にトッピングした、よくばりなお弁当。

甘く味付けしたそぼろに、タルタルソースをかけた鶏から揚げ、にんにくを効かせた醤油ダレで味付けした豚焼肉にはフライドガーリックをのせています。

1丼で何度もおいしい、背徳感満載の丼ぶりです☆

チーズに溺れる濃厚カルボナーラ風ライス

価格:598円(税込)

ごはんの上にチーズ入りの濃厚なホワイトソースをのせ、さらに上からたっぷりのチーズをトッピングした「チーズに溺れる濃厚カルボナーラ風ライス」

ガーリックやコショーで味にアクセントをつけ、背徳感たっぷりの「カルボナーラ風ライス」に仕上がっています。

電子レンジで加熱すると、チーズがとろけてごはん&ベーコンと一体化!

「チーズに「かけ過ぎ」は存在しない!?」をあらわす、たっぷりチーズなメニューは、チーズ好きに食べて欲しい一品です!

ガーリックバターチキンサンド

価格:395円(税込)

「ガーリックバターチキンサンド」は、にんにく醤油に漬け込んで焼いた鶏もも肉と一緒に、ポテトサラダをサンド。

ポテトサラダは、オニオン・ガーリック・ペッパーが効いた背徳なマヨソース入りで、チキンとともにガーリックバターソースをあわせています。

ガーリック&バターソース&マヨソースの背徳トリオにより、見た目以上の「背徳」感を味わえる仕上がりです☆

麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ!台湾風まぜそば

価格:680円(税込)

人気商品「麺屋こころ監修 台湾風まぜそば」を背徳アレンジした「背脂ニンニクマシマシ!台湾風まぜそば」

中太の中華麺に、醤油ベースのピリ辛専用ダレを合わせ、肉そぼろ炒め・青ねぎ・卵黄ソース・刻み海苔・もやし・煮干し粉末をトッピングしています。

さらに、従来品よりも刻みにんにくを増量して、合わせると絶対おいしい「背脂」を強化。

まさに、欲望を混ぜて食らえる、パンチの効いた商品です!

大盛 から揚げとにんにく背脂醤油マヨパスタ2

価格:578円(税込)

2023年9月に「背徳感」あるパスタとして話題となった商品が「帰ってきた改造パスタ」としてパワーアップ☆

「大盛 から揚げとにんにく背脂醤油マヨパスタ2」は、にんにくを効かせ、背脂を加えた醤油仕立ての大盛パスタです。

さらに鶏のから揚げや刻みにんにく、マヨソースなどのトッピングは、背徳感ある組み合わせ。

キャベツに海苔、青ねぎなどもトッピングして仕上げています。

チーズに溺れる!4種のチーズグラタン

価格:578円(税込)

4種のチーズ(ゴーダ・チェダー・モッツァレラ、パルメザン)をトッピングした、背徳感たっぷりのチーズグラタン。

とろ〜りとろけるチーズのコクが食欲をそそり、「チーズはあればあるほどうまい」を体現した、チーズ好きにはたまらない一品です!

チーズに溺れる!明太チーズたこ焼き

価格:538円(税込)

2024年5月に発売した「明太チーズのとろ〜りたこ焼き」が、さらに背徳感ある商品に仕立てられて登場。

かつおだしがきいた、とろーり食感が楽しめるたこ焼きに、前回と比較して400%※のチーズを使っています☆

まさに、たこも驚くチーズの海で、驚きのチーズ量を楽しめる背徳感です。

※2024年5月発売品とのチーズの規格重量での比較です

罪悪感があるけれど、美味しくてやみつきになるメニュー全8種があつまるキャンペーン。

ファミリーマートの「背徳のコンビニ飯」は、2024年9月17日より開催です☆

