ÀäÄº´ü21ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖºÇ¹â¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¤Íº£¤Ï¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¶¯¡×
¡¡ÀäÄº´ü¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢13Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤ÎÂç±àÅí»Ò(¼¯»ùÅç¸©Á¾±÷»Ô½Ð¿È)¡£2021Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤äYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÂç±à¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤À¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¶¯¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¤Íº£¤Ï¡£¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÀ±¤Ç¤¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£