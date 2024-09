異色の“右翼系”ドキュメンタリーが北米で大ヒットしている。「私はレイシスト(差別主義者)なのか?」をタイトルに冠した映画『Am I Racist?(原題)』は、9月13日~15日の北米映画週末ランキングで第4位に初登場。オープニング興行収入は475万ドルで、ドキュメンタリー映画として2024年最高、過去10年間で第3位という記録的スタートを切った。

本作はアメリカの保守系メディア「The Daily Wire」が初めて手がける劇場公開作品で、同メディアの寄稿者でもあるコラムニスト・ポッドキャスト司会者のマット・ウォルシュが、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン:多様性・公平性・包括性)のプロフェッショナル認定を目指すという名目で、反差別のワークショップやディナーに参加したり、専門家や一般の人々にインタビューしたりと、その最前線に潜入する。

Am I Racist? | Official Trailer 予告編では、登場する専門家や講師たちが「シスジェンダーの白人は社会の上層部だ」「アメリカは本質的にレイシスト」と口にする様子や、一般の白人たちが戸惑いを隠さない様子が映し出されている。本作では、DEIの専門家たちに利益がもたらされる構造を取り上げてもいるようだ。

もっとも映画公式のあらすじに、「理念ではなく利益が(DEIという)アジェンダを推進している実態を暴く」と記されているように、ウォルシュや監督のジャスティン・フォーク、ひいてはThe Daily Wireの姿勢は明白だ。本作は「社会実験」を標榜し、『ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習』(2006年)とも比較されているが、ウォルシュが「極右」と評される人物、かつ反LGBTQ+運動の支持者であることはあらかじめ理解されるべきだろう。

しかしながら、北米の「映画興行」に毎週焦点を当てている本稿としては、そんな映画がかくもヒットしている現状に注目せざるをえない。

観客の分布を見ると、人種・民族的には白人が64%、ラテン&ヒスパニック系が19%、黒人が6%、アジア系が4%と、圧倒的に白人が多いことは明らか。男女比は男性56%・女性44%、年齢では35歳以上が59%、25歳~34歳が28%という結果となった。

映画館での出口調査によると、観客の52%が「保守派」、43%が「共和党支持」と回答し、8%が「政治的に中立」、3%が「民主党支持」と答えた。劇場に足を運んだ理由については、59%が「題材に関心があったから」、39%が「ウォルシュのファンだから」と答えている。

Rotten Tomatoesでは批評家スコアは表示されていない(レビューの数が少ないため)が、観客スコアは99%フレッシュという高評価。観客の政治的背景に偏りがある可能性は高いため、本作が特定の思想をもつ人々にしか届いていない、すなわち健全な社会的議論を呼び起こすものでないことも事実だろうが、それにしても本作の興行的成功は、多様性や包括性に対するバックラッシュがきわめて大きくなっていることを示している。「極右による極右のための映画」だと断じるのはたやすいが、事態はそう単純ではないだろう。

週末ランキングの第1位は、前週に引き続き『ビートルジュース ビートルジュース』で、週末興収は5160万ドル。本作もフランチャイズ作品だが、前週比はマイナス53.5%と小さめだった。北米興収は1億8800万ドルで、まもなく2億ドルの大台を突破する。

第2位には、日本でも話題を呼んだデンマーク発のホラー映画『胸騒ぎ』(2022年)を、ジェームズ・マカヴォイ主演でリメイクした『Speak No Evil(原題)』。事前の予想をやや上回る週末興収1150万ドルを記録し、上々のスタートとなった。海外73市場では931万ドルを記録し、世界興収は2000万ドルを突破。製作費は1500万ドルなので、製作のブラムハウス・プロダクションズ、配給のユニバーサル・ピクチャーズにとっても良い滑り出しだ。Rotten Tomatoesでは批評家85%・観客85%、出口調査に基づくCinemaScoreでは「B+」と、ホラー映画としてはきわめて高い評価を得ている。

第6位は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのデイヴ・バウティスタ主演によるアクションコメディ『The Killer’s Game(原題)』。製作費は3000万ドル以下と抑えめだが、2623館で260万ドルという週末興収は厳しいもので、配給のライオンズゲートにとっては苦しい日々が続く。

北米映画興行ランキング(9月13日~9月15日)1.『ビートルジュース ビートルジュース』(→前週1位)5160万ドル(-53.5%)/4575館(変動なし)/累計1億8800万ドル/2週/ワーナー

2.『Speak No Evil(原題)』(初登場)1150万ドル/3375館/累計1150万ドル/1週/ユニバーサル

3.『デッドプール&ウルヴァリン』(↓前週2位)520万ドル(-25.8%)/3075館(-325館)/累計6億2149万ドル/8週/ディズニー

4.『Am I Racist?(原題)』(初登場)475万ドル/1517館/累計475万ドル/1週/SDG Releasing

5.『Reagan(原題)』(↓前週3位)296万ドル(-38.6%)/2450館(-320館)/累計2330万ドル/3週/Showbiz Direct

6.『The Killer’s Game(原題)』(初登場)260万ドル/2623館/累計260万ドル/1週/ライオンズゲート

7.『エイリアン:ロムルス』(↓前週4位)240万ドル(-38.9%)/1950館(-610館)/累計1億127万ドル/5週/20世紀スタジオ

8.『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』(↓前週5位)202万ドル(-45.4%)/2209館(-641館)/累計1億4487万ドル/6週/ソニー

9.『The Forge(原題)』(↓前週6位)201万ドル(-33.3%)/1614館(-96館)/累計2410万ドル/4週/Affirm Films

10.『God's Not Dead: In God We Trust(原題)』(初登場)146万ドル/1392館/累計182万ドル/1週/Fathom Events

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2024年9月16日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

