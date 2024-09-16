¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡ÛÂçÃÀ¡©²²ÉÂ¡©100Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖËÜÅö¤ÎÀ³Ê¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÀ³Ê¡×¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÆÍÁ³100Ëü±ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ª¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
¡Ê£±¡Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¿©»ö¤òÔú¤ë
¡Ê£²¡ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¦
¡Ê£³¡ËìÔÂô»°Ëæ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡Ê£´¡ËÁ´³ÛÃù¶â¤¹¤ë
¡Ê£±¡Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¿©»ö¤òÔú¤ë
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¿©»ö¤òÔú¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¬¤ê²°¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¦
Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¦¤ÈÅú¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¼«°Õ¼±²á¾ê¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤´¤È¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ËÜÅö¤ÏÂ¾¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é²áµî¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¸«±É¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£³¡ËìÔÂô»°Ëæ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
ìÔÂô»°Ëæ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¼«¸Ê°¦¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ò¸òÅª¤ÇÌöÆ°´¶¤â¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£´¡ËÁ´³ÛÃù¶â¤¹¤ë
Á´³ÛÃù¶â¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¿´ÇÛÀ¤Ç²²ÉÂ¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·ø¼Â¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´ÇÛÀ¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¸åÀè¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ËÜÅö¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï½ã¿¿¡© ¤½¤ì¤È¤âÀ°¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÎ¢¤ÎÀ³Ê¡× ¿ÇÃÇ