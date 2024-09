タレントのデヴィ夫人(84)のカリナさんが16日、自身のインスタグラムを更新し、息子のキランさんが世界的超名門で知られるシカゴ大学に入学する心境を投稿した。投稿では英語で「Soon time to say goodbye and follow your late father’s footsteps at University of Chicago.」と記した。亡き父のシカゴ大学での足跡をたどる時が来たとし、進学への心境をつづった。「#goodbye」「#meritocracy」「#education」などと添えた。

なお、デヴィ夫人は今年1月、自身のインスタグラムでキランさんの写真とともに入学決定を報告。「シカゴ大学は世界でも有数な大学でノーベル賞受賞者を最も多く輩出している事でも有名です」と表現し、「過去2年間勉強、勉強でストレスも大変だった彼もやっと解放され 楽な気持ちになった事でしょう」と伝えていた。シカゴ大学はイリノイ州シカゴにある私立大学。最新の「QS最新世界大学ランキング2024」で11位、「THE世界大学ランキング」で13位。