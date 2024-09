Bimiが本日9月16日に開催した<Bimi Release Party 2024 -Special Box->渋谷WWW X公演で、ツアーファイナルとなる10月16日Zepp Shinjuku(TOKYO)公演のゲストアーティストにカノエラナと阿部顕嵐を迎えることが発表された。カノエラナは8月28日に発売されたEP『Refresh』に収録の「夕立 feat.カノエラナ」で楽曲を制作しており、阿部顕嵐はインデーズ時代の楽曲「衝動(feat.阿部顕嵐)」で楽曲を制作している。

『Snack Box』



2024年8月28日(水)発売Jacket Design:内田あみかPhotographer:阿部 駿Propstylist:求愛行動/yui購入:https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544「You Gotta Power」配信:https://elr.lnk.to/YGP「Safe Haven」配信:https://elr.lnk.to/SAHA【CD+Blu-ray】NKZC-56〜57価格:¥9,350(税込)Disc1(CD)M1. Miso SoupM2. You Gotta PowerM3. 月と太陽 feat.SUIMMINM4. Absolute ZERO feat.UsnowM5. Safe HavenM6. Hurry feat.福澤 侑Disc2(Blu-ray)▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOMM1. 軽トラで轢くM2. 博徒街道M3. 怒鈍器M4. TaiM5. 熱気M6. AnubisM7. selfyM8. funky nightM9. PopstarM10. FrogM11. 虫の音M12. インベーダーインバイトM13. Safe HavenM14. LOVEM15. 輪 -味変-M16. ミツ蜂▼特典映像・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」