ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¶£´£°¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¶£´£°¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:38¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.541¡Ê-0.042¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.640¡Ê-0.011¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡3.969¡Ê-0.010¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.131¡Ê-0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.763¡Ê-0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.866¡Ê-0.038¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.812¡Ê-0.005¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.840¡Ê0.000¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:38¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.541¡Ê-0.042¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.640¡Ê-0.011¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡3.969¡Ê-0.010¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.131¡Ê-0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.763¡Ê-0.005¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.866¡Ê-0.038¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.812¡Ê-0.005¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.840¡Ê0.000¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª