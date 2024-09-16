¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¶â¤Ï£²£¶£±£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï£²£¶£±£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2024Ç¯9·î16Æü 21»þ55Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¶â¤Ï£²£¶£±£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó NY¶âÀèÊª12 24·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:34) 1¥ª¥ó¥¹¡á2609.60¡Ê-1.10¡¡-0.04%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¸¶Ìý¤Ï£¶£¹¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£²£¶£°£°¥É¥ë¾å²ó¤ë¿å½à¡¢ÊÆÂçÉýÍø²¼¤²´ÑÂ¬Í¥Àª¤Ç £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£¶£¹¥É¥ë¶´¤ó¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¦