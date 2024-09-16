ÀÅ²¬¥¬¥¹¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡ªÅ·¹Ä»òÇÕÂè79²óÁ´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÂè3Æü
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÆð¼°Ìîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖÅ·¹Ä»òÇÕÂè79²óÁ´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÂç²ñENEOS¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¼çºÅ¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ4µå¾ì¤Ç¡¢3²óÀï8»î¹ç¤È½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤òµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿ÀÅ²¬¥¬¥¹¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂç¾ìµ¡¹©¡Ê³«ºÅÃÏ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢6¡½5¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£3ÈÖ¡¦ËÙ·Ä°ìÏ¯¡Ê25¡Ë¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂ¹çÉÂ±¡¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¡¦°¦ÃÎÀ¾¡Ë¡¢¥´¥ê¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊÅìµþÂè1¡Ë¡¢Ï»²ÖÄâ¡ÊËÌ³¤Æ»ËÌ¡Ë¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£¤¢¤¹17Æü¤ÏÁðÆåµå¾ì¤Ç¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç¡¢1µåÂ®Êó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£