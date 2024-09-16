°¤Éô»í¡¢·»¡¦°ìÆó»°¤Î¡Ö£²¿Í¤Ç¥í¥¹¡×È¯¸À¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÉé¤±¤¿Æü¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¹¤Ã¤´¤¤Áá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡¢»í·»Ëå¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°ìÆó»°¤Ï£Í£Ã¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¡Ö»íÁª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉé¤±¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»þ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¡Ø£²¿Í¤Ç¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ëå¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¡Ê¸À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀÄ¾¸å¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿»í¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¡ØÀäÂÐ¤Ë£²¿Í¤Ç¥í¥¹¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÉé¤±¤¿Æü¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¹¤Ã¤´¤¤Áá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥í¥¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢Å·ºÍ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È·»¤ÎÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£