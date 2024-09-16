中部・浜の宮、生駒、中山五月台、鯰江が全国へ 関西吹奏楽コン中A
第74回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は16日、大阪府堺市のフェニーチェ堺で中学生の部Aが開かれた。
近畿2府4県から計28団体が出演し、金賞を受賞したうち「合同バンド」の加古川市立中部・浜の宮（兵庫）、生駒市立生駒（奈良）、宝塚市立中山五月台（兵庫）、大阪市立鯰江（大阪）の4団体が関西代表に選ばれた。
演奏する加古川市立中部・浜の宮（兵庫）=2024年9月16日、大阪府堺市、高野良輔撮影
4団体は10月19日に栃木県宇都宮市である全国大会に出場する。全国大会は規定の変更によって、今年から合同バンドでの出場も可能となった。
全国大会の代表以外の結果は次の通り。
【金賞】京田辺市立大住（京都）、豊中市立十一、大阪市立堀江（以上大阪）、加古川市立加古川、尼崎市立小園（以上兵庫）
【銀賞】和歌山市立紀伊（和歌山）、平群町立平群（奈良）、大阪市立梅香（大阪）、西宮市立上甲子園、西宮市立瓦木、西宮市立塩瀬（以上兵庫）、香芝市立香芝（奈良）、立命館守山（滋賀）、姫路市立大白書（兵庫）、生駒市立光明（奈良）、大阪市立喜連（大阪）
【銅賞】長岡京市立長岡二（京都）、大阪市立三国（大阪）、守山市立明富（滋賀）、豊中市立十七（大阪）、守山市立守山北（滋賀）、田辺市立高雄（和歌山）、堺市立鳳（大阪）、立命館（京都）