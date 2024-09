サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のベーシックなデザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の新アイテム『BASIC RILAKKUMA Favorite Things』が2024年10月上旬頃より全国の販売店やネットショップに登場する。リラックマは着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

本シリーズは2023年に20周年を迎えたリラックマがこれからの時代にも寄り添えるキャラクターであり続けるために、時代にあった新しいリラックマの ”カタチ” を見つける、新しいリラックマの ”基礎” として、第1弾を2022年の11月に発売。今回はその「BASIC RILAKKUMA」の新デザインとなる。『BASIC RILAKKUMA Favorite Things』のテーマは、みんなは何が好き?リラックマたちが好きなものの中に、あなたも好きなものはある?BASICシリーズに新しいデザインが仲間入りしました。毎日の中にあふれる大好きなものや大好きな時間。リラックマたちと過ごしたらもっと好きになれそう。”好き”でいっぱいの生活をリラックマたちと送りませんか?今年の秋はリラックマと好きを共有した生活を楽しもう。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.