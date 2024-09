櫻坂46、10thシングル「I want tomorrow to come」発売決定！Xにてティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の10thシングルが、10月23日に発売となることが発表された。

新曲のタイトルは「I want tomorrow to come」。自身のオフィシャルXにてティザー映像が投稿され、メンバーと思われる人物がフォーメーションダンスをしていたりと短いながらも期待感が高まる映像となっている。

なお、今回のシングルのフォーメーションは、9月22日深夜放送のレギュラー番組、テレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂?』にて発表となる。

2024年は二期生・山崎天(「崎」は、たつさきが正式表記)がセンターを務めた8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」、桜舞う春のアリーナツアー、満員御礼で11万人を動員した東京ドーム公演2デイズ、三期生・山下瞳月がセンターとなった9thシングル「自業自得」、夏フェス、イベントの出演と幅広く、かつ濃厚な活動を送っている櫻坂46。

今後も、海外のイベント出演や、11月に控えるスタジアムライブ『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』と、グループの勢いは止まらない。今作でまたあらたな景色を見せてくれるに違いない。

