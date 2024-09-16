¥â¡¼Ì¼½é´ü¥á¥óàÆ±Áë²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤ÑOGºÇ¹â¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæß·Íµ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæß·¤Ï³Ú²°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¡¢Ê»¤»¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸½¾ì¹¥¤¡£°ì½Ö¤ÇÌá¤ë¶õµ¤´¶¤È¤«¡¢¤³¤¦Íè¤¿¤é¤³¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤«¤ª¤ê¤ó¡ÊÈÓÅÄ·½¿¥¡Ë¤È¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑOGºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÃÎ¤Ã¤Æ27Ç¯¡ª¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤·¥¥ì¥¤¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£