±ÊÀ¥Î÷¡¦ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¦Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¡¢ÃçÎÉ¤¹¤®¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÃË»Ò¤ÎÉô³èÆ°¡É¡¡´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê25¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ê27¡Ë¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ê25¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Õ¤ì¤ë¡£¡Ù¡Ê10·î4Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¡É¤Õ¤ì¤ë¡É¤ò·Ç¤²¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÆü¸«¤¿²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òËÍÃ£¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿´¤¬¶«¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¶õ¤ÎÀÄ¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤è¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¡È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡ÉÀÄ½Õ»°Éôºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¦²¬ÅÄËûÎ¤»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÅÄÃæ¾²ì»á¤Î3¿Í¤¬Â£¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡£
¡¡Æ±¤¸Åç¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¢½©¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤ÈÎÊ¡ÊºäÅì¡Ë¤ÈÍ¥ÂÀ¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°¿Í¤ÏÅìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£À¸³è¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤¬¡¢Åç¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Ë¤â»÷¤¿Ææ¤ÎÎÏ¤Ç¼ñÌ£¤âÀ³Ê¤â°ã¤¦Èà¤é¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡×¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿3¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡×¤Î±£¤µ¤ì¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎÏ¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
¡¡´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÍ§¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤É¤³¤«¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ß¤¿¤¤¤Ê3¿Í¤Î¶¦Æ±À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¤Õ¤ì¤ë¡É¤ò²ð¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤¿3¿Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¿ÆÌ©¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±ºî¤Î¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¹°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÃË»Ò¤ÎÉô³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ï¾ï¤Ë½ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºäÅì¡õÁ°ÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£±ÊÀ¥¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¡¢ÅÄÃæ»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¡É¤Õ¤ì¤ë¡É¤ò·Ç¤²¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÆü¸«¤¿²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òËÍÃ£¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿´¤¬¶«¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¶õ¤ÎÀÄ¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤è¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¡È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡ÉÀÄ½Õ»°Éôºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢Ä¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¦²¬ÅÄËûÎ¤»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÅÄÃæ¾²ì»á¤Î3¿Í¤¬Â£¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡£
¡¡´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÍ§¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤É¤³¤«¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ß¤¿¤¤¤Ê3¿Í¤Î¶¦Æ±À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¤Õ¤ì¤ë¡É¤ò²ð¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤¿3¿Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¿ÆÌ©¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±ºî¤Î¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¹°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÃË»Ò¤ÎÉô³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ï¾ï¤Ë½ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºäÅì¡õÁ°ÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£±ÊÀ¥¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¡¢ÅÄÃæ»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£