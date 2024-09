櫻坂46の10thシングルが、10月23日に発売されることが発表された。新曲のタイトルは「I want tomorrow to come」。きのう15日の19時には櫻坂46のエックスにて「Thank you Buddies! Thank you everyone! #櫻坂46_自業自得 #IWTC24hs」とのみ記された投稿がされ、「#IWTC24hs」が何を意味するのか話題になっていたが、どうやら、「IWTC」は曲名の略称で、「24hs」はちょうど24時間後を示していたようだ。

16日の19時に、自身のオフィシャルXにてティザー映像が投稿され、メンバーと思われる人物がフォーメーションダンスをしていたりと短いながらも期待感が高まる映像となっており、「僕は暗闇が怖くて 部屋の灯りを付けたまま寝る ねえ明日は来てくれるの?」という言葉も映し出されている。今シングルのフォーメーションは9月22日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂?』(テレビ東京/毎週日曜24時50分)にて発表となるという。