◆小田倉麗奈、10thシングル活動一部不参加

【モデルプレス=2024/09/16】櫻坂46の小田倉麗奈が16日、オフィシャルブログを更新。10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)の活動を怪我の治療のため、一部制限することを伝えた。腰の療養のため、10thシングル「I want tomorrow to come」の活動については一部不参加となった小田倉。オフィシャルブログでは「10枚目シングル期間については出来る範囲での活動は継続しつつ、シングルに関わるアートワーク以外の制作やミーグリなどの活動についてはお休みさせていただき、腰の怪我の治療に専念することとなりました」と伝えた。

「休養という形ではありませんので、ブログやメッセージは続けながら、スタッフのみなさまや医師とご相談をして出来ることを増やしていきたいと思っています」と意気込みを伝え「大切な期間に本当に申し訳ありません」と謝罪。そして、「応援してくださるみなさんの存在や沢山のあたたかいお言葉に何度も勇気づけられています」とファンへの感謝をつづり「一日でも早く笑顔でお会いできるように頑張ります!」と結んだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】