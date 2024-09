イングランド2部のプリマス・アーガイルのウェイン・ルーニー監督が、チームの劇的勝利に喜びを爆発させた。



プリマスは第4節まで2敗2分の成績で波に乗れずにいた。しかし今節のサンダーランド戦では後半アディショナルタイムに決勝点を奪い、土壇場で勝利を手にした。ルーニー監督のプリマスでの初勝利はカラバオカップだったが、リーグ戦ではこれが初めてだ。



クラブの公式SNSには、そんなルーニー監督が大喜びする様子を動画で投稿。彼はタッチラインのすぐ側でゴールが決まったことを知ると、コーチ陣と抱き合い小刻みにジャンプしながら喜びを分かち合った。イギリス国内では、その映像が拡散され、レジェンドが見せた意外な一面が大きな話題となっているようだ。





This is what it means pic.twitter.com/KKlYguTuaR