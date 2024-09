2位:今田美桜

All About ニュース編集部は4月11日〜6月21日、全国20〜60代の男女275人を対象に「20代女性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「不倫・浮気作品がハマる・見てみたい」と思う20代女性俳優を紹介します!2位は「今田美桜」さんでした。福岡を中心にモデルとして活躍していた今田さんは、2015年に映画『罪の告白』で映画初出演を果たし、本格的に俳優デビュー。2018年にドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)で“小悪魔キャラ”の令嬢・真矢愛莉を好演し大ブレークします。その後も順調に活躍の場を広げ、2021年には映画『東京リベンジャーズ』で第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。

1位:二階堂ふみ

回答者からは「イケメン上司を翻弄する役とかが合いそうな気がする」(50代女性/福島県)、「絶対的な美女が裏切られて闇堕ちしていくのを見たいから」(30代女性/兵庫県)、「気が強い愛人役がハマりそう。ドロドロとしたドラマでの出演も見てみたい」(30代女性/埼玉県)などのコメントがありました。1位は「二階堂ふみ」さんでした。2012年に染谷将太さんとW主演を務めた映画『ヒミズ』でベネチア国際映画祭『マルチェロ・マストロヤンニ賞(最優秀新人俳優賞)』を受賞して一躍有名に。また、興行収入37.6億円を突破した大ヒット映画『翔んで埼玉』シリーズに出演。GACKTさんとW主演を務め、金髪ヘアに王子のようなコスチュームと振り切った演技で存在感を放っています。回答者のコメントを見ると「影がある役も似合うので」(30代女性/茨城県)、「妖艶な演技が似合いそうだから」(20代女性/神奈川県)、「笑顔と真顔のギャップが激しい印象です。そのため表の顔と裏の顔やある役を上手に演じられそうです」(40代男性/神奈川県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)