ÎëÌÚÁïÈþ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤«¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¡Ö¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ú¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Û
¡¡¢¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¦¶¥±Ë¡Ê16Æü¡¦SAGA¥¢¥¯¥¢¡Ë
¡¡À®Ç¯½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÇÂè2±Ë¼Ô¤òÌ³¤á¤¿33ºÐ¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡ÊÊ¡²¬¡¦¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡áÊ¡²¬¸©±ó²ìÄ®½Ð¿È¡á¤¬´ÓÏ½¤Î±Ë¤®¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¸å¤ÎÁª¼ê¤ËÃù¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¡¢1Ê¬6ÉÃ05¤Î¹¥µÏ¿¤Ç6ÈÖ¼ê¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡Öº£¸å¤Ø³Ú¤·¤ß¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¸Ä¿Í¤È¥ê¥ì¡¼¤Î2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢±Ë¤°¤¿¤Ó¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò²õ¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÂç·òÆ®¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤ËÊ¡²¬¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤¢¤ì¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯´Ö¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸Î¶¿¤ÇÎÈ¤òÆÀ¤Æ¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Øº£¸å¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë