【AFP=時事】米音楽グループ「ジャクソン5(Jackson 5)」の元メンバーで、マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)さんやジャネット・ジャクソン(Janet Jackson)さんの兄である歌手のティト・ジャクソン(Tito Jackson)さんが15日、死去した。70歳。家族が同日夜、発表した。ティトさんの死去について、息子3人がインスタグラムに連名で投稿した。

元マネジャーで、一家と親しいスティーブ・マニング(Steve Manning)さんは芸能情報サイト、エンターテインメント・トゥナイト(Entertainment Tonight)に対し、ティトさんの死因は心不全とみられ、ニューメキシコ州からオクラホマ州の自宅まで車を運転して帰る途中で亡くなったと話した。ティトさんは兄弟のマーロンさん、ジャッキーさんと共に、「ジャクソンズ(The Jacksons)」としてドイツ、英イングランド、米カリフォルニア州で公演を行ったばかりだった。ティトさんはジャクソン5のオリジナルメンバーで、1960年代後半から70年代前半にかけて、「帰ってほしいの(I Want You Back)」「ABC」 「アイル・ビー・ゼア(I'll Be There)」などの世界的ヒットを連発した。【翻訳編集】AFPBB News