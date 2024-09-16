【あすの天気】西日本で猛暑日続く 午後は関東〜九州の内陸部中心に雷雨も
【ポイント】
・17日（火）は「中秋の名月」
・西日本は連日猛暑。関東も真夏の暑さ戻る。
・17日（火）の午後は天気急変。局地的な雷雨。
・台風14号は18日（水）に沖縄に接近
・お彼岸を境に西〜東日本も秋が到来
・次の三連休は広く秋雨。大雨注意
【全国の天気】
17日（火）は「中秋の名月」ですが、残暑が厳しく、西日本では猛暑日が続くでしょう。最高気温は久留米や日田、佐賀で37度、福岡や広島、京都などで35度の予想です。東京や仙台も日差しが戻り、真夏の暑さとなるでしょう。また、午後は関東から九州の内陸部を中心に雷雨になる所がありそうです。北海道は秋晴れが広がり、過ごしやすい見込み。一方、台風14号が近づく沖縄では17日（火）の夜から雨が降り出し、次第に風も強まるでしょう。
■予想最低気温（前日差）
札幌 18度（＋6 8月下旬）
仙台 21度（±0 8月下旬）
新潟 24度（＋1 真夏並み）
東京 24度（-1 真夏並み）
長野 23度（±0 真夏並み）
名古屋 26度（±0 熱帯夜）
大阪 27度（±0 熱帯夜）
広島 28度（±0 熱帯夜）
高知 26度（＋1 熱帯夜）
福岡 28度（±0 熱帯夜）
鹿児島 27度（-1 熱帯夜）
那覇 28度（-1 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 24度（±0 9月上旬）
仙台 30度（＋6 真夏並み）
新潟 30度（＋2 8月下旬）
東京 32度（＋4 真夏並み）
長野 31度（-1 真夏並み）
名古屋 34度（-1 真夏並み）
大阪 34度（-1 真夏並み）
広島 35度（-2 猛暑日）
高知 33度（±0 真夏並み）
福岡 35度（-1 猛暑日）
鹿児島 34度（±0 真夏並み）
那覇 32度（±0 真夏並み）
大型の台風14号は18日（水）に沖縄付近を通過。沖縄では大雨や高波に注意が必要です。一方、西日本は週半ばまで猛暑日になる所が多く、東京でも18日（水）は観測史上、最も遅い猛暑日になる予想です。週末は秋雨前線が西〜東日本に停滞し、活動も活発になるため、まとまった雨となるでしょう。22日（日）は秋分の日で、お彼岸を迎えますが、この頃から秋めいてきそうです。「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる言葉どおり、暑さが収まりそうです。