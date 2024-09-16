伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」に参加する住民ら。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

【新華社アモイ9月16日】中国福建省アモイ市同安区の古竜御園小区（居住区）で14日夜、中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日）を前に、盛大な「中秋博餅（月餅などを賭けるサイコロゲーム）」のイベントが開かれ、小区の住民千人以上が参加した。

300年以上の歴史のある中秋博餅は同省泉州府同安県（現在の福建省アモイ地区）に起源があり、閩南（びんなん、福建省南部）地域特有の小麦粉料理文化の延長線上にある民間の風習に根差した催しとなっている。現在では国家級無形文化遺産として、中秋博餅の風習は世界各地に広がっている。

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」に参加する住民ら。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」の会場。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」の会場。（ドローンから、アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」に参加する住民ら。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」のイベントで獲得した品を見せる住民。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」に参加する住民ら。（アモイ＝新華社記者/魏培全）

伝統的なサイコロ遊びで中秋節を祝う 中国福建省アモイ

14日、「中秋博餅」の会場。（アモイ＝新華社記者/魏培全）